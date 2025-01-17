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«Челси» может усилить состав Гарначо и Байно-Гиттенсом — журналист Орнштейн

«Челси» может усилить состав Гарначо и Байно-Гиттенсом — журналист Орнштейн
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«Челси» сделал запросы по крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и вингеру дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент переговорный процесс находится на ранней стадии, однако кандидатуры обоих футболистов внимательно изучаются в «Челси».

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. В свою очередь, Байно-Гиттенс сыграл 25 встреч во всех соревнованиях, где забил 11 голов и сделал пять ассистов.

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