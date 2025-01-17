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Кечинов: Тедеско не справился с работой в сборной Бельгии, в Россию вряд ли вернётся

Кечинов: Тедеско не справился с работой в сборной Бельгии, в Россию вряд ли вернётся
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об увольнении немецкого тренера Доменико Тедеско из сборной Бельгии.

«Не удивлён отставкой Тедеско из сборной Бельгии, потому что особого результата у команды не было. А работа тренера оценивается именно по результату, поэтому для меня это не стало удивлением. У сборной Бельгии много интересных футболистов и мировых звёзд, но сделать команду из таких звёзд не так просто, как мы видим. Тедеско со своей работой не справился.

Думаю, у него будут предложения не из самых сильных клубов Европы, но где-то в середнячке он окажется. Вряд ли он вернётся в Россию», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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