Кечинов: Тедеско не справился с работой в сборной Бельгии, в Россию вряд ли вернётся

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об увольнении немецкого тренера Доменико Тедеско из сборной Бельгии.

«Не удивлён отставкой Тедеско из сборной Бельгии, потому что особого результата у команды не было. А работа тренера оценивается именно по результату, поэтому для меня это не стало удивлением. У сборной Бельгии много интересных футболистов и мировых звёзд, но сделать команду из таких звёзд не так просто, как мы видим. Тедеско со своей работой не справился.

Думаю, у него будут предложения не из самых сильных клубов Европы, но где-то в середнячке он окажется. Вряд ли он вернётся в Россию», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.