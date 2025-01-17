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Марко Николич: к сожалению, усиления у ЦСКА нет. Мы пошли старыми силами

Марко Николич: к сожалению, усиления у ЦСКА нет. Мы пошли старыми силами
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал об атмосфере на тренировочных сборах в ОАЭ. Первый сбор армейцев проходит в Абу‑Даби с 13 по 23 января. Контрольный сбор начнётся 27 января там же и закончится 11 февраля.

«Той группой футболистов, которые у нас здесь, я доволен. Всегда говорят, что сборы проходят в здоровом режиме, но это правда. Они стараются, работают. У нас одновременно идёт тактическая подготовка к чему-то новому и, конечно, физическая.

Одновременно это делается в очень хорошей атмосфере. Все мотивированы. Слава богу, все здоровы. Большая группа молодых футболистов. У нас, к сожалению, усиления ещё нет. Мы пошли на сборы старыми силами, готовимся ко второй части сезона», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре армейцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

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