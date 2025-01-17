РПЛ обратилась в комитет по этике РФС из-за резонансного интервью Дзюбы

Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу интервью нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, которое было опубликовано в ноябре 2024 года. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что по инициативе московского «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью. РПЛ просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом положений регламента РФС по этике. В обращении указано, что в интервью Артёма Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников ФК «Локомотив». Дата заседания комитета по этике по рассмотрению данного вопроса ещё не назначена.