Валерий Гладилин: увольнение Тедеско из сборной Бельгии — закономерное решение

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии, о чём стало известно в пятницу, 17 января.

«Естественно, увольнение Тедеско из сборной Бельгии — закономерное решение. Тем более Бельгия — футбольная страна, где много звёзд мирового класса, однако результат неудовлетворительный. Если у кого-то из российских клубов есть желание пригласить Тедеско, то у нас всё возможно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год.

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