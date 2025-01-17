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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 18-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 18-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 17 января, матчем «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд стартует 18-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 18-го тура Бундеслиги:

17 января, пятница:

  • 22:30 мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.

18 января, суббота:

  • 17:30 мск. «Хольштайн» — «Хоффенхайм»;
  • 17:30 мск. «Бохум» — «РБ Лейпциг»;
  • 17:30 мск. «Хайденхайм» — «Санкт-Паули»;
  • 17:30 мск. «Бавария» — «Вольфсбург»;
  • 17:30 мск. «Штутгарт» — «Фрайбург»;
  • 20:30 мск. «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

19 января, воскресенье:

  • 17:30 мск. «Унион» — «Майнц»;
  • 19:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург».
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