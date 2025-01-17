Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 18-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
Сегодня, 17 января, матчем «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд стартует 18-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 18-го тура Бундеслиги:
17 января, пятница:
- 22:30 мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд.
18 января, суббота:
- 17:30 мск. «Хольштайн» — «Хоффенхайм»;
- 17:30 мск. «Бохум» — «РБ Лейпциг»;
- 17:30 мск. «Хайденхайм» — «Санкт-Паули»;
- 17:30 мск. «Бавария» — «Вольфсбург»;
- 17:30 мск. «Штутгарт» — «Фрайбург»;
- 20:30 мск. «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
19 января, воскресенье:
- 17:30 мск. «Унион» — «Майнц»;
- 19:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург».
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