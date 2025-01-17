Анюков: новый тест для игроков «Зенита» позволяет лучше определять физические качества

Помощник главного тренера «Зенита» Александр Анюков рассказал о новом тесте, который игроки санкт-петербургского клуба прошли в пятницу, 17 января, во время утренней тренировки на сборе в Дохе, и отметил, что он позволит собрать ещё больше данных по каждому игроку. Анюков является помощником Сергея Семака с июля 2020 года.

— Расскажите о новой системе тестов, которую команда использовала сегодня. Как мы понимаем, ничего подобного ранее они не делали.

— Да, мы стали первым российским клубом, который использует этот тест. Он позволяет определять реакцию организма на аэробную и анаэробную работу, физические и физиологические качества футболистов. Эта система, как и тест Моньони, которые мы использовали ранее, нужны для того, чтобы оценить состояние каждого из футболистов, которые приехали на сборы.

Особенно важно провести эти исследования в первые дни, чтобы понимать, кто в какой форме, и в зависимости от этого составить план на последующие дни и недели.

— Есть ли уже какие-то предварительные выводы о состоянии футболистов, как они себя чувствуют в первые дни сборов?

— Есть. Подсчёт данных идёт, и тренеры, которые этим занимаются, их анализируют. Скоро мы получим результаты сегодняшнего тестирования, и у нас будет ещё больше информации.

— Александр Геннадьевич, насколько сегодняшний тест отличается от классического теста Моньони, который футболисты проходили позавчера?

— Он позволяет получит более подробную, более детальную информацию о состоянии игроков. Сегодня мы используем его в первый раз — скоро увидим, как он работает, — приводит слова Анюкова официальный сайт «Зенита».

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.