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Сёмин: когда клубы берут игроков, нужно иметь гарантии, что футболист не сбежит

Сёмин: когда клубы берут игроков, нужно иметь гарантии, что футболист не сбежит
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о ситуации с невозвращением легионеров в расположение клубов после отпуска. Ранее стало известно, что на сборы самарских «Крыльев Советов» без причины не прибыл чилиец Виктор Мендес.

«Такая ситуация с легионерами была и раньше. В данной ситуации чем больше переходов, тем больше денег для футболистов. Поэтому здесь большую роль играют агенты. Когда вы берёте игроков, обязательно нужно иметь агентов, которым можно доверять. Нужно иметь гарантии, что игрок не сбежит. Ничего нового здесь не происходит. Два или три года футболист играет — обязательно попросится уйти.

Тренерам всегда нужно быть в напряжении. Всякое может случиться: могут приехать, а могут не приехать. Может, другие игроки будут получать свой шанс. Это стандартная вещь. Чем больше игрок переходит, тем больше финансовых возможностей для самого футболиста и его окружения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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