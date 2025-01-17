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CdS: «Сити» может купить Камбьязо за € 70 млн, сделав его самым дорогим крайним защитником

CdS: «Сити» может купить Камбьязо за € 70 млн, сделав его самым дорогим крайним защитником
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«Манчестер Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер 24-летнего левого защитника Андреа Камбьязо. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в покупке Камбьязо заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который видит в итальянском футболисте потенциальную замену для 34-летнего Кайла Уокера, ранее попросившего выставить его на трансфер.

В случае если английский гранд купит Камбьязо за € 70 млн, то 24-летний игрок станет самым дорогим крайним защитником в мире, опередив Ашрафа Хакими, за которого «ПСЖ» заплатил € 68 млн, а также Марка Кукурелью, приобретённого «Челси» за € 65 млн.

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