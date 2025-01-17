Мор: не удивлён отставкой Тедеско из сборной Бельгии. Допускаю, что вернётся в Россию

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об увольнении немецкого тренера Доменико Тедеско из сборной Бельгии.

«Не удивлён отставкой Тедеско. Я об этом знал, как и сам Доменико. Я же не придумал, что он уже думает, где продолжать работу. Про «Оренбург» сказал в шутку. Тедеско не справился с хорошим подбором футболистов сборной Бельгии. Мы видели скандалы, а в сборной такого быть не должно.

Допускаю, что Тедеско вернётся в Россию. Всё зависит от того, какие у него будут предложения. Надо понимать, что сопоставимые финансовые условия с нашими клубами из топ-6 мало где есть. Тот же Абаскаль уже сам говорит, что готов приехать в Россию», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.