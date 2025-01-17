«РБ Лейпциг» выкупил Вермерена у мадридского «Атлетико»

Немецкий «РБ Лейпциг» объявил о выкупе хавбека Артура Вермерена, арендованного у мадридского «Атлетико» в конце августа. «Матрасники» получат € 20 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Красные быки» были обязаны выкупить контракт Вермерена после того, как тот провёл определённое количество встреч за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Вермерен сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 25 млн.