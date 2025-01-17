35-летний Андер Эррера стал игроком «Бока Хуниорс»

35-летний испанский полузащитник Андер Эррера пополнил состав аргентинской «Бока Хуниорс». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Предыдущим клубом Андера Эрреры был испанский «Атлетик» из Бильбао. В текущем сезоне чемпионата Испании он провёл восемь матчей. Также на его счету пять игр в Лиге Европы и одна — в Кубке Испании. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее Эррера выступал в испанской «Сарагосе», английском «Манчестер Юнайтед» и французском «Пари Сен-Жермен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в € 1,5 млн.