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«Барселона» сообщила «Ливерпулю» о намерении купить Луиса Диаса за € 70 млн — Antena 2

«Барселона» сообщила «Ливерпулю» о намерении купить Луиса Диаса за € 70 млн — Antena 2
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«Барселона» уведомила «Ливерпуль» о намерении приобрести 28-летнего крайнего нападающего Луиса Диаса грядущим летом. Об этом сообщает Antena 2.

По информации источника, сине-гранатовые собираются предложить € 70 млн за трансфер колумбийского футболиста. В «Барселоне» знают, что Диас хочет продолжить карьеру в Испании. Спортивное руководство каталонского клуба уже провело переговоры с окружением нападающего «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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