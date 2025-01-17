Экс-игрок «Крыльев» Авалян: губернатор сделает всё, чтобы клуб в Самаре сохранился

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Гарник Авалян высказался о перспективах клуба на фоне скандала с коррупцией в судействе. Ранее сообщалось, что по итогам заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева было заведено уголовное дело.

«Все новости вокруг «Крыльев», конечно, сказываются на команде, на подготовке футболистов. Но игроки должны делать своё дело — надо хорошо подготовиться, чтобы хорошо выступить в весенней части. Думаю, они это понимают. Однако какой-то отпечаток всё равно оказывает воздействие. Это негатив, но до какой степени — покажет оставшаяся часть сезона.

«Крылья Советов» — команда с большими традициями. Клуб и губернатор сделают всё, чтобы не опуститься в низшие лиги или вообще прекратить существование. Вскрыли гнойник, а дальше будут исправлять положение», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.