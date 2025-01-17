Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Крыльев» Авалян: губернатор сделает всё, чтобы клуб в Самаре сохранился

Экс-игрок «Крыльев» Авалян: губернатор сделает всё, чтобы клуб в Самаре сохранился
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Гарник Авалян высказался о перспективах клуба на фоне скандала с коррупцией в судействе. Ранее сообщалось, что по итогам заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева было заведено уголовное дело.

«Все новости вокруг «Крыльев», конечно, сказываются на команде, на подготовке футболистов. Но игроки должны делать своё дело — надо хорошо подготовиться, чтобы хорошо выступить в весенней части. Думаю, они это понимают. Однако какой-то отпечаток всё равно оказывает воздействие. Это негатив, но до какой степени — покажет оставшаяся часть сезона.

«Крылья Советов» — команда с большими традициями. Клуб и губернатор сделают всё, чтобы не опуститься в низшие лиги или вообще прекратить существование. Вскрыли гнойник, а дальше будут исправлять положение», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
После заявления Федорищева о долге «Крыльев» за судейство возбуждено уголовное дело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android