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Главный тренер «Гавра» высказался о состоянии здоровья Кузяева после травмы

Главный тренер «Гавра» высказался о состоянии здоровья Кузяева после травмы
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Главный тренер французского «Гавра» Дидье Дигар оценил состояние российского полузащитника Далера Кузяева. Футболист получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:5) 5 января. Кузяев был заменён на 53-й минуте.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Ронжье – 25'     2:0 Надир – 39'     3:0 Мопе – 43'     4:0 Ваи – 66'     5:0 Гарсия – 75'     5:1 Айю – 85'    

«Далеру сейчас уже лучше после столкновения во встрече с «Марселем», — сказал Дигар на пресс-конференции.

Следующий матч «Гавр» проведёт в воскресенье, 19 января. Во встрече 18-го тура французской Лиги 1 команда встретится с «Реймсом». Начало игры — в 19:15 по московскому времени.

«Гавр» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 12 очков за 17 матчей.

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