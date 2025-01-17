Главный тренер «Гавра» высказался о состоянии здоровья Кузяева после травмы

Главный тренер французского «Гавра» Дидье Дигар оценил состояние российского полузащитника Далера Кузяева. Футболист получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:5) 5 января. Кузяев был заменён на 53-й минуте.

«Далеру сейчас уже лучше после столкновения во встрече с «Марселем», — сказал Дигар на пресс-конференции.

Следующий матч «Гавр» проведёт в воскресенье, 19 января. Во встрече 18-го тура французской Лиги 1 команда встретится с «Реймсом». Начало игры — в 19:15 по московскому времени.

«Гавр» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 12 очков за 17 матчей.