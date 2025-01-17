«Милан» хочет подписать нападающего «Челси» на фоне неудачи с переходом Рашфорда

«Милан» сделал первый запрос относительно 25-летнего крайнего нападающего «Челси» Жоау Феликса. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, лондонский клуб ответил отказом на первое предложение «россонери», однако они продолжают работу над этой сделкой. В переходе португальского футболиста заинтересован лично главный тренера «Милана» Сержиу Консейсау. Итальянский клуб активизировал интерес к Феликсу на фоне проблем с подписанием крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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