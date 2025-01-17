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Мор: лучше купить хорошего Илича за € 25 млн, чем за ту же сумму взять Тиля и Николсона

Мор: лучше купить хорошего Илича за € 25 млн, чем за ту же сумму взять Тиля и Николсона
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе в клуб полузащитника Ивана Илича из итальянского «Торино». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры.

«Я понимаю, что Илич — хороший футболист. Но у него минусы — травматичный. Однако плюс в том, что тренеру всегда хорошо иметь в команде своих соотечественников. В этом нет ничего удивительного. Думаю, с нашим менталитетом у Илича проблем не будет. Футболист хороший, но всё упирается в деньги.

Однако лучше купить одного хорошего футболиста за € 25 млн, чем за ту же сумму взять условных Тиля и Николсона. В России ограничен выбор сильных футболистов, потому что мы не играем в еврокубках. Если удастся заполучить хорошего футболиста даже за большие деньги, будет очень хорошо», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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