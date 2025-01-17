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«Милан» предпочитает купить Уокера, а не Рашфорда из-за большой зарплаты вингера — Бианчин

«Милан» предпочитает купить Уокера, а не Рашфорда из-за большой зарплаты вингера — Бианчин
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«Милан» ускоряет переговорный процесс по приобретению 34-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, которому «россонери» отдают предпочтение перед крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом. Об этом сообщает журналист Лука Бианчин в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялись сведения, что итальянский клуб выбирает между покупкой Уокера и Рашфорда из-за правил ЕС, ограничивающих количество футболистов в заявке клуба, не являющихся гражданами Союза.

По информации источника, «россонери» отдают предпочтение именно Уокеру ввиду большой заработной платы, которую придётся платить Рашфорду. Также в клубе не уверены, что 27-летний нападающий выиграет конкуренцию за место в основном составе команды.

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