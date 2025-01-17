Кечинов: удивлён, что легионеры РПЛ не приезжают в клубы, надо делать ставку на россиян

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации, когда легионеры не приезжают в свои клубы после отпуска. Ранее в расположение московского «Динамо» не прибыл полузащитник Бителло.

«Удивлён тем, что легионеры не приезжают в свои клубы. Вы профессиональные спортсмены: подписываете договора, знаете, куда приехали, получаете за это огромнейшие деньги — не в каждом европейском чемпионате такие деньги могут заплатить. Мягко говоря, это вызывает удивление.

Я уже не раз говорил, что нужно делать ставку на своих ребят. Надо давать им возможность, чтобы молодые получали опыт, реализовывали себя. Глядишь, когда нас допустят к международным соревнованиям, в России будут серьёзные футболисты, как мы это видим в «Локомотиве». Такое хотелось бы видеть в каждой команде», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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