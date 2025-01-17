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«Зенит» согласился обменять Клаудиньо на Арьяса из «Флуминенсе», но игрок отказался — NF

«Зенит» согласился обменять Клаудиньо на Арьяса из «Флуминенсе», но игрок отказался — NF
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Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур рассказал, что санкт-петербургский «Зенит», заинтересованный в крайнем нападающем бразильской команды Джоне Арьясе, согласился обменять полузащитника Клаудиньо на колумбийского футболиста, однако сам игрок отказался переезжать в Россию.

По словам Биттенкура, сине-бело-голубые были готовы отдать Клаудиньо в аренду, рассчитанную на год, в свою очередь, подписав Арьяса, которого они были намерены выкупить впоследствии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» предлагал € 12 млн «Флуминенсе» за трансфер Арьяса.

Действующий контракт колумбийца с клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн.

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