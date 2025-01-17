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«Факел» победил сербский «Спартак» в первом контрольном матче на зимних сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Факел» и сербский «Спартак». Команды играли в Белеке (Турция). «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

За «Факел» дубль оформил нападающий Владимир Ильин (один — с пенальти).

Состав «Факела» на первый тайм: Беленов, Ковалёв, Дзиов, Божин, Калинин, Альшин, Якимов, Мартенс, Гиоргобиани, Ильин, Каштанов.

Состав «Факела» на второй тайм: Беленов, Брахими, Юрганов, Брызгалов, Квеквескири, Моцпан, Багамаев, Селе, Ивлев, Симонов, Марков.

Воронежский «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.

«Спартак» Суботица находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2024/2025. Команда заработала 21 очко после 20 игр.