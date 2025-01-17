Канчельскис: увольнение Тедеско из сборной Бельгии — правильно и логично

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался об увольнении немецкого тренера Доменико Тедеско из сборной Бельгии. Об уходе специалиста было объявлено сегодня, 17 января.

«Увольнение Тедеско и сборной Бельгии ожидаемо. Я вообще не понимаю, как он туда попал после Мартинеса. С Мартинесом они играли здорово и показывали хороший футбол. Я не удивился увольнению Тедеско. Как они играли до него и с ним — две разные команды. Увольнение Тедеско — это честно, правильно и логично», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Доменико Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 года.