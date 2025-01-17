Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: ни о чём не жалею в своей карьере. Все решения были направлены на развитие

Неймар: ни о чём не жалею в своей карьере. Все решения были направлены на развитие
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Хиляля», заявил, что не жалеет о решениях, принятых им в течение своей карьеры.

«Я ни о чём не жалею в своей карьере. Все ошибки, совершённые мной, все жизненные решения были направлены на то, чтобы помочь мне расти, помочь повзрослеть, так что я ни о чём не жалею», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

32-летний Неймар не провёл ни одного матча в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Срок его контракта с клубом рассчитан до завершения этого сезона. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Неймара в € 15 млн.

Материалы по теме
Игрок «Аль-Хиляля» Неймар: существует возможность, что я останусь в Саудовской Аравии

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android