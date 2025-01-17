Неймар: ни о чём не жалею в своей карьере. Все решения были направлены на развитие

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Хиляля», заявил, что не жалеет о решениях, принятых им в течение своей карьеры.

«Я ни о чём не жалею в своей карьере. Все ошибки, совершённые мной, все жизненные решения были направлены на то, чтобы помочь мне расти, помочь повзрослеть, так что я ни о чём не жалею», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

32-летний Неймар не провёл ни одного матча в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Срок его контракта с клубом рассчитан до завершения этого сезона. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Неймара в € 15 млн.

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