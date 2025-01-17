«МЮ» сообщил о работе над проектами по обновлению домашнего стадиона «Олд Траффорд»

Рабочая группа по обновлению стадиона «Олд Траффорд» завершила первоначальную технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции стадиона «Олд Траффорд» в качестве катализатора социального и экономического обновления прилегающей территории. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Рабочая группа установила, что реконструированный «Олд Траффорд» может увеличить вместимость существующего стадиона до 87 тыс. зрителей, в то время как новый стадион позволит вместить до 100 тыс. зрителей. Оба варианта по-прежнему находятся на рассмотрении, и клуб должен принять решение о предпочтительном подходе до конца лета», — написано в заявлении клуба.