Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: надо наказывать Бителло и Мендеса, чтобы другим легионерам неповадно было

Эдуард Мор: надо наказывать Бителло и Мендеса, чтобы другим легионерам неповадно было
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о ситуациях с невозвращением защитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса и полузащитника московского «Динамо» Бителло в расположения клубов после отпуска.

«Появилось такое новое веяние — своеобразный шантаж. Я настаиваю на том, чтобы не путать ситуации Мендеса и Бителло с ситуациями Вендела или Вагнера, которые могли устроить себе дополнительный отдых. Разница в том, что вторые — железные игроки стартового состава и всегда будут играть. Мы знаем, что многие бразильцы любят продлить себе отдых и подольше побыть на родине с семьёй. При этом они приезжают в нормальном состоянии и сразу начинают играть.

Но здесь ситуация другая. Футболист путём шантажа пытается сбить сумму, за которую клубы могли бы их купить. Это некрасивая ситуация. Надо наказывать Бителло и Мендеса, чтобы другим не было повадно. Если идти на поводу, потом это будет поголовно: легионеры начнут ставить ультиматумы и уходить за бесценок. Надо штрафовать футболистов и показывать, что так дело не пойдёт. Нужно идти до конца и не отступать от суммы, которую футболист стоит», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android