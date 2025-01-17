Эдуард Мор: надо наказывать Бителло и Мендеса, чтобы другим легионерам неповадно было

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о ситуациях с невозвращением защитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса и полузащитника московского «Динамо» Бителло в расположения клубов после отпуска.

«Появилось такое новое веяние — своеобразный шантаж. Я настаиваю на том, чтобы не путать ситуации Мендеса и Бителло с ситуациями Вендела или Вагнера, которые могли устроить себе дополнительный отдых. Разница в том, что вторые — железные игроки стартового состава и всегда будут играть. Мы знаем, что многие бразильцы любят продлить себе отдых и подольше побыть на родине с семьёй. При этом они приезжают в нормальном состоянии и сразу начинают играть.

Но здесь ситуация другая. Футболист путём шантажа пытается сбить сумму, за которую клубы могли бы их купить. Это некрасивая ситуация. Надо наказывать Бителло и Мендеса, чтобы другим не было повадно. Если идти на поводу, потом это будет поголовно: легионеры начнут ставить ультиматумы и уходить за бесценок. Надо штрафовать футболистов и показывать, что так дело не пойдёт. Нужно идти до конца и не отступать от суммы, которую футболист стоит», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.