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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику сборной Германии — TEAMtalk

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику сборной Германии — TEAMtalk
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«Ливерпуль» заинтересован в 23-летнем опорном полузащитнике сборной Германии и «Штутгарта» Ангело Штиллере. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, английский клуб может подписать немецкого футболиста грядущим летом. «Штутгарт» оценивает Штиллера в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

В составе сборной Германии полузащитник принял участие в трёх встречах.

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