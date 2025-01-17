Экс-президент «Крыльев» Развеев: опять наговорят, что Мендесу было страшно в России

Бывший президент самарских «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о ситуации с неприбытием чилийского защитника Виктора Мендеса на сборы клуба.

«Мендес же принадлежит ЦСКА, а не «Крыльям Советов». Думаю, коллизия будет большая — ЦСКА будет предъявлять претензии, а «Крылья Советов» могут предъявлять претензии к ЦСКА как к владельцу игрока. Наверное, так будут рассматривать. Должны разбираться очень хорошие юристы, которые владеют спортивным законодательством. Но не думаю, что что-то решится в нашу пользу — опять наговорят, что Мендесу здесь было страшно, он боялся бомб или что-то ещё. Сочинить можно всё что угодно. Это примут как истину. Не кажется, что решат в нашу сторону, особенно западные инстанции. УЕФА вообще не имеет никакого отношения, а с ФИФА всё понятно. Гадостная ситуация. Неприятная и для ЦСКА, и для «Крыльев Советов» потеря денег.

Я не особо был в восторге от Мендеса, последние пару встреч он сыграл неплохо, а первое время был не очень хорош», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.