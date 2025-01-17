Слот: «Сити» и «Челси» тратят большие суммы, но «Ливерпуль» всё ещё конкурентоспособен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался на тему больших трат других клубов, выступающих в АПЛ.

«Мы знаем, насколько хорошая у нас команда, чтобы конкурировать в этой лиге. Не только «Сити» [имеет большие расходы]. «Челси» потратил £ 1,2 млрд. «Манчестер Юнайтед» также совершал большие покупки.

Каждая команда здесь вкладывает большие деньги, поэтому эта лига такая интересная. В некоторые сезоны «Ливерпуль» тратит немного больше, в другие сезоны это делают другие клубы.

Это именно то, что позволяет быть данному чемпионату таким напряжённым. Мы хотим соревноваться с лучшими и сильнейшими. Мы очень довольны командой и тем, что можем соревноваться с другими клубами, тратящими невероятные суммы денег», — приводит слова Слота Goal.

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