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В Госдуме заявили, что вопрос о возвращении пива на стадионы решится положительно

В Госдуме заявили, что вопрос о возвращении пива на стадионы решится положительно
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Член комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о работе по возвращению продаж пива на стадионах России.

«Вопрос о возвращении пива на стадионы сдвинулся с места. Принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решён положительно, достигнуто.

Законопроект дорабатывается, после чего состоится круглый стол в Думе. К нему будут привлечены представители других видов спорта, помимо футбола. Также прорабатывается вопрос распределения средств от рекламы пива на детско-юношеский спорт и улучшение инфраструктуры клубов. За целевым расходованием средств будет установлен контроль», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

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