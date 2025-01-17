«Барселона» намерена поэтапно делать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком клуба — AS

Руководство «Барселоны» осознаёт, что со временем ему придётся сделать 17-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля самым высокооплачиваемым футболистом команды, однако каталонский клуб хочет проходить этот процесс поэтапно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые желают избежать повторения ситуации с бывшим нападающим Лионелем Месси, которого пришлось отпустить из клуба в 2021 году ввиду того, что у «Барселоны» не оказалось средств на обеспечение его контратка.

Испанский гранд намерен убедить Ямаля и его агента Жорже Мендеша в целесообразности постепенного повышения заработной платы нападающего, что позволило бы не дестабилизировать экономическую ситуацию в клубе.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: