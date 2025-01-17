Ненахов: была бы возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Роналду

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о желании прожить жизнь нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в случае подобной возможности.

«Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Криштиану Роналду. Его сила воли и стремление становиться лучше с каждым днём вызывают восхищение. Легко говорить об этом, но намного сложнее воплощать это в жизнь каждый день», — приводит слова Ненахова «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Максим Ненахов провёл 18 матчей. Также на счету защитника восемь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.