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Ненахов: была бы возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Роналду

Ненахов: была бы возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Роналду
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о желании прожить жизнь нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в случае подобной возможности.

«Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Криштиану Роналду. Его сила воли и стремление становиться лучше с каждым днём вызывают восхищение. Легко говорить об этом, но намного сложнее воплощать это в жизнь каждый день», — приводит слова Ненахова «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Максим Ненахов провёл 18 матчей. Также на счету защитника восемь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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