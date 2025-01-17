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Экс-спортдиректор сборной Бельгии Веркотерен высказался об увольнении Тедеско

Экс-спортдиректор сборной Бельгии Веркотерен высказался об увольнении Тедеско
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Бывший спортивный директор сборной Бельгии Франк Веркотерен прокомментировал увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной команды.

«Меня не удивило увольнение Тедеско из сборной Бельгии. В последнее время уже появлялись новости, что его могут уволить. Все говорили об этом. Так что это не стало сюрпризом. После чемпионата Европы и Лиги наций было очень много новостей по будущему Тедеско в клубе.

В начале нашей работы у нас, как мне кажется, были хорошие результаты. Мы собрали новую команду. Не забывайте, что у нас был особенный чемпионат Европы, где если бы мы забили ещё один гол, то прошли бы Францию. У нас была хорошая команда.

После этого в Лиге наций Тедеско отдал предпочтение молодым в команде, которых не ожидали увидеть. Он готовил их к чемпионату мира. Затем мы снова играли с Францией. Конечно, игра с Израилем была не так хороша, но когда у тебя в группе Франция и Италия… Мы пробовали после нескольких матчей поставить более опытных игроков, но многие из них были травмированы. Так что есть ряд причин, почему в конце не пошли результаты. Но Тедеско готовился к чемпионату мира — 2026. У нас были хорошие соперники. Это наша реальность, с которой мы столкнулись», — сказал Веркотерен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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