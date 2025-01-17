CIES: Угальде, Тюкавин и Батраков вошли в топ-10 готовых игроков для топ-5 европейских лиг

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг готовых игроков для топ-5 европейских лиг.

Список возглавляет форвард португальского «Порту» Саму Агехова с индексом 84,9. В топ-10 также вошли три игрока, которые выступают в Российской Премьер-Лиге. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде расположился на второй строчке рейтинга (84,3). Российский форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин (81,5) и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (80,6) заняли четвёртое и седьмое места соответственно.

В текущем сезоне 22-летний Манфред Угальде провёл 22 матча во всех турнирах, отметившись 16 голами и тремя результативными передачами. 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 21 встрече, забив восемь мячей и отдав три голевых паса. На счету 19-летнего Алексея Батракова 11 голов и восемь результативных передач в 23 играх.