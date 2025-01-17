Мармуш будет зарабатывать в «Сити» в пять раз больше, чем в «Айнтрахте» — Плеттенберг

Заработная плата нападающего Омара Мармуша в «Манчестер Сити» составит € 16-17 млн в год до вычета налогов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оклад египетского футболиста после уплаты налогов будет в районе € 10 млн в год. На текущий момент Мармуш является игроком «Айнтрахта», где он зарабатывает € 2 млн ежегодно.

Подчёркивается, что «Манчестер Сити» заплатит немецкому клубу за трансфер 25-летнего нападающего € 75 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне египетский универсальный нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

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