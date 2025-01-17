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Кварацхелия успешно прошёл медосмотр перед переходом в «ПСЖ» — RMC Sport

Кварацхелия успешно прошёл медосмотр перед переходом в «ПСЖ» — RMC Sport
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Сегодня, 17 января, грузинский нападающий Хвича Кварацхелия прошёл медицинское обследование перед переходом во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил RMC Sport.

Отмечается, что медицинский осмотр был проведён успешно. Впереди – подписание контракта и официальное представление игрока новым клубом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» составит € 70 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету нападающего одна игра в Кубке Италии.

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