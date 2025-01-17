Быстров: пофиг, что легионеры не хотят возвращаться в клубы — они же не рабы

Бывший футболист Владимир Быстров высказался о ситуации с невозвращением легионеров в расположение клубов после отпуска. Ранее стало известно, что на сборы самарских «Крыльев Советов» без причины не прибыл чилиец Виктор Мендес.

— Ваше мнение о том, что некоторые легионеры не хотят возвращаться в клубы РПЛ?

— Да пофигу вообще. Мне всё равно, бог им судья. Это же не рабы.

— В чём проблема?

— Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом.

— Либо выбить условия получше?

— Ну, конечно! Всё в это упирается, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.