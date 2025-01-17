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Комитет по этике РФС может крупно оштрафовать Артёма Дзюбу после резонансного интервью

Комитет по этике РФС может крупно оштрафовать Артёма Дзюбу после резонансного интервью
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Ранее президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в связи с интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. По просьбе московского «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза данного интервью. Российская Премьер-Лига запрашивает проведение заседания комитета для рассмотрения возможного нарушения Дзюбой этических норм, установленных регламентом союза. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В заявлении подчёркивается, что в словах нападающего содержатся «высказывания, которые могут быть расценены как оскорбительные в адрес некоторых сотрудников ФК «Локомотив». Дата заседания этического комитета для обсуждения этого вопроса пока не назначена.

По версии РПЛ, Артём Дзюба, возможно, нарушил положения регламента РФС по этике, а именно п. 1 и п. 2 ст. 15. Там говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

Нарушение по этой статье предполагает штраф до 250 тысяч рублей.

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