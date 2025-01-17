Веркотерен: Тедеско — отличный тренер и сможет найти работу, если захочет

Бывший спортивный директор сборной Бельгии Франк Веркотерен высказался о будущем Доменико Тедеско после увольнения с поста главного тренера национальной команды.

«Нет, мы не обсуждали с Тедеско его тренерское будущее после увольнения из сборной. Последний раз мы были вместе на сборах в ноябре. После этого видел его в декабре, и больше мы не общались. Я понимал, какая ситуация, поэтому хотел оставить его в покое и не тревожить. Думаю, с его будущим всё прекрасно понятно, потому что Тедеско — отличный тренер. Он сможет найти себе работу в клубе, если захочет. Конечно, обидно, когда тренер остаётся без работы. С другой стороны, он может открыть для себя что-то новое как тренер», — сказал Веркотерен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.