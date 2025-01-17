Экс-нападающий «Крыльев» Авалян: как Мендес мог так поступить? Все на сборах, а его нет

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Гарник Авалян высказался о поступке полузащитника Виктора Мендеса, который не прибыл на зимние сборы самарской команды без объяснения причин.

«Обидно, что Мендес так поступил. Но сейчас вообще много всего обидного происходит. По отношению к «Крыльям Советов» это плохой поступок. Как так можно? Команда собирается, идёт подготовительный период, все игроки на месте, а Мендеса нет — не приехал.

Не сказал бы, что Мендес футболист, отсутствие которого кардинальным образом что-то поменяет. Такой же футболист, как и все остальные», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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