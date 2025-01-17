«Не понимаю, как можно уйти из Серии А». Юран — о Кварацхелии в «ПСЖ»

Российский тренер Сергей Юран высказался о решении полузащитника Хвичи Кварацхелии покинуть итальянский «Наполи» и перейти во французский «Пари Сен-Жермен».

«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28-30 лет, ты близок к завершению карьеры — окей. Но ему 23 года. Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а [игра] не идёт», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщили, что парижане договорились с «Наполи» о трансфере Кварацхелии. Сумма перехода составит около € 70 млн, а заработная плата футболиста увеличится в пять раз.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.