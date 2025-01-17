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«Бавария» может купить 21-летнего защитника «Спортинга» за € 50-60 млн — Плеттенберг

«Бавария» может купить 21-летнего защитника «Спортинга» за € 50-60 млн — Плеттенберг
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«Бавария» проявляет интерес к 21-летнему центральному защитнику «Спортинга» Усману Дьоманде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, маловероятно, что мюнхенский клуб приобретёт ивуарийского футболиста нынешней зимой, однако возможен вариант с его трансфером летом. Подчёркивается, что переход Дьоманде может обойтись немецкому гранду в € 50-60 млн.

В нынешнем сезоне Дьоманде принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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