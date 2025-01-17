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Начальник подготовки тренеров Академии РФС: поддерживаем контакты с Гвардиолой

Начальник подготовки тренеров Академии РФС: поддерживаем контакты с Гвардиолой
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Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников высказался о возможном сотрудничестве организации с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

– Вы рассказывали, что Гвардиола будет вести тренерские курсы в РФС. Возможно это в этом году?
– Тут важно подобрать правильную формулировку. Не «будет вести тренерские курсы», а «мы общались по поводу возможности выступить». Согласитесь, чуть другое значение у фразы. Так вот, разговоры были, причём не только с Гвардиолой – контакты мы поддерживаем постоянные.

Как правило, коллеги соглашаются. Но в текущих условиях мы все прекрасно понимаем, что это не совсем реализуемо. Поэтому остаётся только следить за международной обстановкой. Уверен, как только ситуация изменится, к нам будут приезжать с большим удовольствием, — приводит слова Овчинникова Metaratings.

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