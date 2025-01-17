Гарначо готов стать игроком «Челси», если это позволит ему перейти в «Реал» в будущем — TT

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо готов перейти в проявляющий к нему интерес «Челси» при условии, что этот трансфер поможет приблизиться к его мечте — играть за мадридский «Реал». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, аргентинский специалист полагает, что в случае, если он станет звездой «Челси», это существенным образом повысит его шансы на переход в «Королевский клуб». Однако «красные дьяволы» запрашивают у заинтересованных в Гарначо командах сумму в £ 60 млн.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: