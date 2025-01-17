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Экс-тренер «Сочи» Точилин: у Дркушича большие шансы заиграть в основе «Зенита»

Экс-тренер «Сочи» Точилин: у Дркушича большие шансы заиграть в основе «Зенита»
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Экс главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о возвращении защитника Ваньи Дркушича из «Црвены Звезды» в санкт-петербургский клуб. Напомним, Дркушич стал игроком сине-бело-голубых в минувшем августе, перейдя из «Сочи». Через три дня сербского игрока отправили в аренду в Сербию.

«Думаю, у Дркушича большие шансы заиграть в основе «Зенита». Раз в клубе прерывают его аренду и раньше времени возвращают назад, значит, защита — это та линия, которая больше всего тревожит Семака. И я уверен, что Ванья себя проявит в «Зените», потому что он будет крайне мотивирован. Зная его характер и отношение к делу, я не сомневаюсь, что из него получится очень серьёзный футболист», — приводит слова Точилина Legalbet.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену Звезду» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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