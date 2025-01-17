«МЮ» надеется выиграть конкуренцию у «Арсенала» в борьбе за Дьёкереша — The Independent

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что им удастся превзойти «Арсенал» в борьбе за 26-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша и подписать его грядущим летом. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, лондонский клуб может опередить «красных дьяволов», поскольку он рассматривает вариант с покупкой шведского футболиста нынешней зимой в связи с тяжёлой травмой, полученной нападающим «канониров» Габриэлом Жезусом.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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