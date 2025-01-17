Александр Мостовой рассказал о своём отношении к машинам

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой рассказал о своём отношении к автомобилям.

– В книге вы писали, что любите «Мерседесы», они у вас всю жизнь. На чём ездите сейчас?

– В плане машины никогда не выпячивался. Я на многих ездил, многие не понравились. А «Мерседес» – мягкая, удобная. Сейчас он у меня тоже есть. Ещё «Кадиллак» и «Хаммер». Но на «Хаммере» мало езжу: проблемы с ремонтом. Год назад полетела приборная панель, нигде не нашли.

Заказали из Америки, но в доставке потерялась. «Хаммер» – одна из лучших машин, которые я видел в жизни. Купил сразу после возвращения в Россию. За 10 лет два раза ремонтировал. Кстати, за полгода до меня в «Бенфике» были Серёга Юран и Вася Кульков. Клуб дал им новые «БМВ» – белую и чёрную. А я приехал и сказал, что мне лучше «Мерседес». Ждал месяца три, пока пригнали из Германии.

– На спорткары не тянуло?

– Не любил никогда. Хотя один раз по юношеской наивности… В Португалии мы узнали, что такое большая известность. А около игроков всегда крутятся жучки. С нами подружился один португало-американец, предлагал машины, электронику.

Так я купил первый переносной телефон, который весил килограммов пять. Помню, лежал на пляже и звонил с него в Москву, ха-ха. И вот у этого же человека сдуру купил спортивный «Понтиак». Здоровый, морда такая чёрная. Когда переходил во Францию, перегнал и машину – представляешь, как ездил? В Португалии-то солнце всё время. А во Франции погода так себе, и я на этой спортивной машине один по городу езжу, все меня знают. Кошмар. Кажется, фотография осталась.

Но с тех пор – нет-нет. Хотя спортсмены любят [спорткары], у нас в команде у многих были «Порш» и «Феррари», однако я никогда к этим машинам даже близко не подходил. Скрученным залезаешь, сидеть неудобно. И где скорость набирать? Везде камеры, штрафы, – приводит слова Мостового Sports.ru.