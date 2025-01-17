Игрок «Факела» Якимов получил перелом костей носа со смещением в контрольном матче

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов получил травму носа в контрольном матче с сербским «Спартаком» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В сегодняшней игре наш полузащитник Вячеслав Якимов получил травму – перелом костей носа со смещением, завтра врачи проведут вправление. Сегодняшнюю ночь футболист проведёт в больнице. Здоровья тебе, Слава!» — написано в заявлении клуба.

Воронежский «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.

«Спартак» Суботица находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2024/2025. Команда заработала 21 очко после 20 игр.