«Аль-Наср» и «Аль-Таавун» поделили очки в матче 15-го тура Про-Лиги

Завершился матч 15-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» в Бурайде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом (Медельин, Колумбия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 45+5-й минуте полузащитник «Аль-Таавуна» Саад Аль-Нассер открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Насра» на 64-й минуте забил защитник Эмерик Лапорт — 1:1.

После 15 сыгранных матчей «Аль-Таавун» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 22 очка. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Хиляль», у которого 40 очков.