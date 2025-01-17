RTI: Клаудиньо — приоритетный вариант для «Палмейраса», но «Ботафого» готов конкурировать

27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассматривается «Палмейрасом» в качестве приоритетной трансферной цели наряду с хавбеком «Фулхэма» Андреасом Перейрой. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, конкуренцию «Палмейрасу» в борьбе за футболиста санкт-петербургского клуба готов составить «Ботафого». В ближайшие дни «Палмейрас» может сделать «Зениту» официальное предложение по Клаудиньо. Подчёркивается, что сине-бело-голубые открыты к переговорам по бразильскому футболисту.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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