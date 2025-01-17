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«Барселона» — первый клуб в мире с 20 млн подписчиков на YouTube

«Барселона» — первый клуб в мире с 20 млн подписчиков на YouTube
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Каталонская «Барселона» стала первым клубом в мире, который набрал на официальном YouTube-канале 20 млн подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Национальная баскетбольная ассоциация обладает единственным спортивным YouTube-каналом, который превосходит каталонский клуб по числу подписчиков – 22,5 млн. У «Барселоны» – 20,1 млн. Канал сине-гранатовых функционирует на хостинге с 2006 года.

У мадридского «Реала», к примеру, 16,3 млн подписчиков на этой платформе. У мадридского «Атлетико» – 3,91 млн.

После 19 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика сыграют с «Хетафе».

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